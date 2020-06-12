Лепс опубликовал фото, «отрезав» Пригожина и Валерию

https://static.news.ru/photo/de612252-ad3e-11ea-bcc0-fa163e074e61_660.jpg Григорий Лепс Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Музыкант Григорий Лепс опубликовал в Instagram фото, на котором «вырезаны» продюсер Иосиф Пригожин и певица Валерия.

Григорий Лепс опубликовал фото в День России. На фотографии музыкант стоит в окружении коллег: Александра Маршала, Леонида Агутина и солиста группы «Любэ» Николая Расторгуева, сообщает Teleprogramma.pro.

Иосиф Пригожин опубликован почти идентичную фотографию, различие в том, что на фото присутствует продюсер со своей женой певицей Валерией. На фотографии Лепса их нет.

Ранее NEWS.ru писал, что звёзды российского шоу-бизнеса Сергей Шнуров, Григорий Лепс и Иосиф Пригожин рассорились из-за бедственного положения российских артистов и выборочной господдержки. По данным ФНС, в поддержке отказали Григорию Лепсу, который заявлял, что «лично у него нет никаких проблем и всё в порядке» в ответ на спор Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова.