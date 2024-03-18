Лепс назвал главную особенность русских людей Григорий Лепс: русские люди никогда не сломаются в силу своей духовности

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Даже если военная спецоперация на Украине продлится десятилетиями, русские люди не сломаются, потому что с ними правда и с ними Бог, заявил в беседе с «Царьградом» российский певец Григорий Лепс. По его словам, главная сила россиян — в духовности.

Народный артист России заявил, что не собирается менять свои взгляды и принципы ради заработка. Лепс напомнил, что всегда озвучивал свои намерения оставаться на стороне своей страны «и в горе, и в радости» и регулярно ездит с концертами по новым регионам и в госпитали к раненым. По мнению певца, каждый гражданин вносит посильный вклад, а понятие патриотизма сложное и схоже с отношением к Богу, которого нужно носить в сердце и голове.

Это можно назвать простым словом «духовность», — подчеркнул Лепс.

Исполнитель призвал не забывать, что третья мировая война уже идет, а противостояние Запада с Россией — не миф и не выдумка. По мнению певца, чтобы это понять, совсем не обязательно быть политиком.

Ранее донецкий рэпер Дмитрий Пахомов (Дима ОМ) рассказал, что название его известной композиции «Дима дома» действительно связано с известной фразой актера и шоумена Дмитрия Нагиева «Дима — дома», сказанной им после начала специальной военной операции РФ на Украине. Музыкант считает, что Нагиеву можно громче говорить о своем патриотизме.