Лепс инсценировал свои похороны: связано ли это с кланом Пугачевой

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Григорий Лепс

Народный артист России Григорий Лепс изобразил собственные похороны. Зачем он это сделал, состоял ли певец в клане Аллы Пугачевой?

Зачем Лепс инсценировал свои похороны

Певец приехал со своей сольной концертной программой в Астрахань. Он выступил в спорткомплексе «Звездный», зал которого был заполнен под завязку. Лепс исполнил свои хиты и менее известные композиции. Каждый трек публика встречала аплодисментами и подпевала, а также снимала видео. Концерт продолжался больше двух часов.

Во время шоу одна из поклонниц вручила Лепсу его портрет в черно-белых тонах и букет. Артист неоднозначно отреагировал на подарок слушательницы и изобразил собственную похоронную процессию: артист поставил подарок, положил рядом красные розы, а после начал медленно передвигаться по сцене, в шутку изображая похороны. Лепс заявил, что любит получать портреты, но некоторые из них повергают его в шок. Лепс признался: некоторые картины с ним ассоциируются у него именно с траурным обрядом, передает aif.ru. Эта шутка буквально взорвала зал.

Также артист во время выступления перед астраханцами получил в подарок букет из рыбы. Артист предположил, что это «настоящая астраханская селедка».

Лепс уже несколько раз устраивал перформансы на своих концертах. Например, в 2022 году выступление в Петербурге закончилось тем, что артист бросил микрофон и ушел со сцены.

Состоял ли Лепс в клане Пугачевой

Концертный директор Сергей Лавров рассказал, что у Примадонны был свой клан. В него входили родственники Пугачевой, а также семья модельера Валентина Юдашкина, певец Александр Буйнов с женой, заслуженный артист РФ Борис Моисеев, продюсер Александр Доцман, а также звукорежиссер Александр Кальянов. К этому же кругу продюсер отнес пародиста Сергея Пенкина и композитора Валерия Леонтьева.

Лавров добавил, что существовал также «дальний» круг. В него входили те звезды, которым певица разрешала выступать с собой на «Рождественских встречах», сборных концертах с ее участием и на телевидении.

Лепс не состоял в клане Примадонны. Вполне вероятно, что он входил в «дальний» круг артистки, ведь та пела с ним дуэтом, а в 2013 году исполнитель был ведущим мероприятия.

В июле 2023 года артист заступался за уехавшую из России Примадонну. Он считает, что артистка покинула РФ вслед за супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«Я никого не осуждаю. Тем более Аллу Борисовну. Она может даже прошептать песню, и это дойдет до сердец. Пугачева уехала за мужем. У нее есть дети. Она решила, что им там будет лучше», — говорил Лепс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что известно о здоровье Лепса

В 2021 году артист пережил гипертонический криз. Из-за ухудшения самочувствия он не выступил на концерте, а затем и вовсе оказался в больнице.

«Вас очередной раз ввели в заблуждение. Что, я уже умер, да? Я уже столько раз умирал, что мне даже неизвестно, найдется ли на кладбище столько земли, чтобы меня там похоронили. Никогда. Не дождетесь. У меня был гипертонический криз. Не очень такой сильный, но все-таки решил лечь в больницу. Я пролежал там один день. Мне прокапали. Все в порядке», — писал в своих соцсетях исполнитель хита «Рюмка водки на столе».

В 2022 году Лепс рассказал, что во время одного из своих выступлений ему стало плохо. Певца забрали во время концерта на скорой и доставили в реанимацию.

«Да, ­как-то меня на скорой увезли в больницу прямо с концерта — открылось внутреннее кровотечение, которое не могли долго остановить. Реанимация, уколы — я еле выжил», — вспоминал артист.

Телеведущий Рустам Солнцев в 2023 году утверждал, что певец страдает алкогольной зависимостью.

«Лепс злоупотребляет алкоголем, и, судя по всему, чем-то еще. Артист у нас — любитель расширять сознание, а для этих людей вообще никакой закон не писан. Гриша Лепс же — всеобщий любимчик. <...> Я точно не являюсь человеком, который хейтит Лепса. Но он находится в серьезной зависимости от плохого и сам себя наказал», — заявил Солнцев в интервью Teleprogramma.

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