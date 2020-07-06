Лепс хочет вернуть советские правила в российский шоу-бизнес

Певец и продюсер Григорий Лепс считает, что в России необходимы комиссии, которые определяли бы уровень мастерства исполнителей и музыкантов, по аналогии с теми, которые были в Советском Союзе.
Об этом артист рассказал журналистам перед своим выступлением на фестивале Drive live в подмосковном парке «Яхрома».
Были раньше такие комиссии, которые определяли степень мастерства, уровень исполнителя или композитора. Вот их я бы вернул, — цитирует Лепса «Подмосковье сегодня».
Тарификация артистов существовала в СССР с 1981 года. Комиссии устанавливали уровень мастерства певцов, а затем по результатам начисляли ему зарплату. В остальном же российский шоу-бизнес полностью устраивает Лепса.
Фестиваль Drive live в Подмосковье прошёл в формате «на колёсах». Из-за мер противодействия коронавирусу все зрители должны были приехать на автомобилях и смотреть концерт, не выходя на улицу. Главными гостями фестиваля стали Григорий Лепс и Гарик Сукачев.
На полигоне установили сцену с экранами, позволяющими увидеть выступление с любой точки фестиваля. Звук можно было слушать двумя способами: открыв окна или настроившись на специальную FM-волну. С помощью мобильного приложения можно было также заказать еду и напитки прямо в автомобиль.
Как писал NEWS.ru, ранее блогер Ида Галич раскрыла подробности конфликта с коллегой по цеху Анастасией Ивлеевой. Девушки перестали общаться друг с другом.
Добавьте наши новости в избранные источники