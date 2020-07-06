Лепс хочет вернуть советские правила в российский шоу-бизнес

https://static.news.ru/photo/9a387218-bfb5-11ea-bb7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец и продюсер Григорий Лепс считает, что в России необходимы комиссии, которые определяли бы уровень мастерства исполнителей и музыкантов, по аналогии с теми, которые были в Советском Союзе.

Об этом артист рассказал журналистам перед своим выступлением на фестивале Drive live в подмосковном парке «Яхрома».

Были раньше такие комиссии, которые определяли степень мастерства, уровень исполнителя или композитора. Вот их я бы вернул, — цитирует Лепса «Подмосковье сегодня».

Тарификация артистов существовала в СССР с 1981 года. Комиссии устанавливали уровень мастерства певцов, а затем по результатам начисляли ему зарплату. В остальном же российский шоу-бизнес полностью устраивает Лепса.

Фестиваль Drive live в Подмосковье прошёл в формате «на колёсах». Из-за мер противодействия коронавирусу все зрители должны были приехать на автомобилях и смотреть концерт, не выходя на улицу. Главными гостями фестиваля стали Григорий Лепс и Гарик Сукачев.

На полигоне установили сцену с экранами, позволяющими увидеть выступление с любой точки фестиваля. Звук можно было слушать двумя способами: открыв окна или настроившись на специальную FM-волну. С помощью мобильного приложения можно было также заказать еду и напитки прямо в автомобиль.

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