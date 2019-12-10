Народный артист России Валерий Леонтьев признался, что уже 12 лет не курит и почти год не употребляет спиртное. Об этом певец
12 лет не курю, почти год не пью. <...> Держусь, пока держусь... Хотя порой так скучно становится и очень хочется нарушить отказ, — признался Валерий Леонтьев.
Певец сообщил, что порой хочется расслабиться, но он не может идти на поводу у вредной привычки. Хотя Валерий Леонтьев не исключил, что поднимет бокал шампанского на Новый год.
Артист добавил, что из-за плотного гастрольного графика нужно тщательно следить за здоровьем, ведь болеть нельзя. Поэтому певец планирует уменьшить нагрузку по работе в следующем году.
Ранее NEWS.ru писал о том, что квартиру Валерия Леонтьева ограбили. По словам певца, преступники не взяли многочисленные награды, полученные за плодотворную карьеру исполнителя.
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