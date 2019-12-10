https://static.news.ru/photo/1a801d22-1b0b-11ea-ba07-fa163e074e61_660.jpg Валерий Леонтьев Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/GlobalLookPress

Народный артист России Валерий Леонтьев признался, что уже 12 лет не курит и почти год не употребляет спиртное. Об этом певец сообщил в интервью «Комсомольской правде».

12 лет не курю, почти год не пью. <...> Держусь, пока держусь... Хотя порой так скучно становится и очень хочется нарушить отказ, — признался Валерий Леонтьев.

Певец сообщил, что порой хочется расслабиться, но он не может идти на поводу у вредной привычки. Хотя Валерий Леонтьев не исключил, что поднимет бокал шампанского на Новый год.

Артист добавил, что из-за плотного гастрольного графика нужно тщательно следить за здоровьем, ведь болеть нельзя. Поэтому певец планирует уменьшить нагрузку по работе в следующем году.

Ранее NEWS.ru писал о том, что квартиру Валерия Леонтьева ограбили. По словам певца, преступники не взяли многочисленные награды, полученные за плодотворную карьеру исполнителя.