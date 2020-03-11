https://static.news.ru/photo/a39b83da-63ea-11ea-aeed-fa163e074e61_660.jpg Валерий Леонтьев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Валерий Леонтьев отменил несколько концертов из-за резкого ухудшения самочувствия. Певец обратился к врачам, оказалось, что это связано с обострением после перенесённой в январе операции.

Концертный директор Леонтьева Борис Чигирев заверил, что с 70-летним исполнителем всё в порядке.

Он делал операцию на спину в январе месяце. У него какое-то обострение, я даже не могу сказать профессиональным языком. Но, типа, радикулита что-то случилось, — рассказал директор в интервью Пятому каналу.

Чигирев пообещал, что это «явление временное», скоро Леонтьев будет в норме. А отменённые концерты будут отработаны «через несколько дней».

Ранее NEWS.ru сообщал, что народный артист России Валерий Леонтьев признался, что уже 12 лет не курит и почти год не употребляет спиртное. Певец сообщил, что порой хочется расслабиться, но он не может идти на поводу у вредной привычки.