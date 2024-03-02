Леонтьев назвал условия возвращения на сцену и в Россию: что хочет артист?

Фото: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Певец Валерий Леонтьев

Народный артист РФ Валерий Леонтьев может вернуться в Россию и на сцену, но для этого нужно несколько условий. Чего хочет музыкант, где он сейчас и как зарабатывает на жизнь?

При каких условиях Леонтьев вернется на сцену

2 марта стало известно, что Леонтьев перечислил условия, при соблюдении которых он готов вернуться к концертной деятельности на большой сцене. Одним из пунктов является завершение СВО на Украине. Кроме того, исполнитель хита «Полет на дельтаплане» решил, что если и вернется к выступлениям, то только в России.

Как стало известно каналу, музыкант признался, что сейчас поет только на частных корпоративах за границей. Стоимость такого выступления начинается от $100 тысяч, хотя все песни звезда исполняет под фонограмму.

«Леонтьев признался, что годы берут свое и статус вечно молодого артиста поддерживать всё сложнее. Привычный зрителям шоу-балет певцу уже не под силу, как и исполнение вживую», — пишет Mash.

Музыкант также опасается, что не сможет собрать полный зал, а во время выступления возникнут проблемы. В этой связи артист готов вернуться исключительно на российскую сцену, ведь в РФ гарантированно будет аншлаг.

По информации Mash, Леонтьев отказался от публичного концерта в Дубае в мае. Причиной этого, как утверждают журналисты, был возраст артиста При этом менеджер Валерия Леонтьева Борис Чигирев опроверг Telegram-каналу SHOT информацию о сорвавшемся майском концерте в Дубае. По его словам, у Леонтьева не было запланировано выступлений в крупнейшем городе ОАЭ.

Где сейчас Валерий Леонтьев

Продюсер Евгений Кобылянский рассказал NEWS.ru, что Леонтьев сейчас проживает в США, где давно приобрел недвижимость. По его словам, после начала СВО певец намеренно отказался комментировать события в мире.

«Валерий Яковлевич в Америке. У него там давным-давно недвижимость. Он, будучи человеком осторожным, вероятно, посчитал, что в этой ситуации может себе позволить отсидеться в тихой гавани „действительно тихо“. При этом никого не оскорблять, не задевать и дать возможность прийти к осознанному решению внутри себя», — отметил Кобылянский.

При этом директор артиста назвал недостоверной информацию, что Леонтьев эмигрировал в Соединенные Штаты Америки. Он подчеркнул, что супруга Леонтьева давно проживает в США. По его словам, артист регулярно навещает жену. Он отметил, что музыкант не планирует выступать с юбилейным концертом в РФ в 2024 году.

Что известно о здоровье Валерия Леонтьева

В 2021 году артист перенес две сложные операции. Сначала хирурги лечили глаза звезды, а затем и ноги. Близкие Леонтьева рассказали, что проблемы со здоровьем преследуют звезду с 2000-х.

«Больные колени его беспокоят с начала нулевых. Тогда во время концерта, исполняя сложные танцевальные па, он повредил мениск на одной ноге, а вскоре и на второй. Видимо, старые травмы дали о себе знать», — отметили собеседники KP.RU.

Они добавили, что певец испытывал проблемы с глазами. Собеседники издания предполагали, что это последствие неудачной пластической операции, из-за которой веки артиста закрываются не до конца и музыкант плохо спит.

18 января KP.RU сообщила, что Леонтьев решил проблемы с глазами. По словам источников издания, артист обратился к врачам, чтобы они исправили неудачную блефаропластику.

«Операции на коленях он сделал года полтора назад или чуть больше. Также постепенно сделал несколько операций, чтобы решить проблемы с неудачной пластикой. Решил проблемы с глазами», — отмечалось в публикации.

Сейчас, по неподтвержденной информации KP.RU, артист страдает от некой тяжелой болезни. Сообщалось, что Леонтьев до сих пор проходит реабилитацию после операции, которую перенёс весной 2022 года, но не может прыгать и танцевать на сцене, как прежде.

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