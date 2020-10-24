Леонид Якубович считает, что в «Поле чудес» может смениться ведущий

Леонид Якубович допустил смену ведущего в шоу «Поле чудес». По его словам, программа может существовать даже без него.
Известно, что 25 октября «Поле чудес» празднует своё 30-летие.
Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет, —
отметилЯкубович в беседе с изданием «Подъём».
Телеведущий также подчеркнул, что «будущее передачи лежит в интересе зрителей».
Ранее NEWS.ru писал, что российский юморист Гарик Харламов предложил переименовать передачу «Давай поженимся!». По его мнению, программа должна носить название «В мире животных».
К своему посту Харламов прикрепил несколько фрагментов из одного выпуска «Давай поженимся!». На съёмки гости пришли с питомцами.