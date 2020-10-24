Леонид Якубович считает, что в «Поле чудес» может смениться ведущий

Фото: instagram.com/yakubovitch

Оперная певица Анна Нетребко в выходные побывала в ресторане, отправившись на ужин в компании мужа — азербайджанского тенора Юсифа Эйвазова. Также артистка повидалась на банкете с друзьями.

Для образа она выбрала необычный лук, надев юбку-макси с принтом в виде алых маков и простую чёрную блузу с вырезом лодочка. В качестве аксессуара знаменитость выбрала сумочку-клатч. Примечательно, что Нетребко...