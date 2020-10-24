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Леонид Якубович считает, что в «Поле чудес» может смениться ведущий

18:57, 25 октября 2020 222
Леонид Якубович Леонид Якубович Фото: instagram.com/yakubovitch

Леонид Якубович допустил смену ведущего в шоу «Поле чудес». По его словам, программа может существовать даже без него.

Известно, что 25 октября «Поле чудес» празднует своё 30-летие.

Конечно! А почему нет? Незаменимых людей нет, — отметил Якубович в беседе с изданием «Подъём».

Телеведущий также подчеркнул, что «будущее передачи лежит в интересе зрителей».

Ранее NEWS.ru писал, что российский юморист Гарик Харламов предложил переименовать передачу «Давай поженимся!». По его мнению, программа должна носить название «В мире животных».

К своему посту Харламов прикрепил несколько фрагментов из одного выпуска «Давай поженимся!». На съёмки гости пришли с питомцами.

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