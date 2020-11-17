Леонид Якубович назвал причину развода с первой женой

https://static.news.ru/photo/7c2e125e-28ed-11eb-a049-fa163e074e61_660.jpg Леонид Якубович Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал о своих браках и о причине развода с первой женой.

Шоумен был женат трижды. В первый раз он вступил в брак в студенчестве. Его супругой стала девушка по имени Раиса. На тот момент Якубович к супружеству относился легко.

Шебутное время: КВН, студенчество. Не та? Ну, не та и не та. Никто тогда не думал, что брак — это серьёзно. Ну есть штамп в паспорте, ну — нет. Подумаешь, большое дело, — цитирует Пятый канал телеведущего.

Первый брак Якубовича закончился разводом. Молодые люди поняли, что не сошлись характерами, и расстались.

По словам шоумена, чтобы построить крепкие отношения, нужно «притираться» друг к другу. Этому правилу он последовал в дальнейшем. После женитьбы на экскурсоводе Галине Антоновой Якубович впервые стал отцом. В 1973 году на свет появился сын Артём, который 20 лет назад обзавёлся наследницей Софьей. Но и этот брак ведущего со временем распался. Третьей женой шоумена стала Марина Видова. В 1998 году она подарила ему дочь Варвару.

Ранее телеведущая Ксения Собчак сообщила, что причиной её развода с актёром Максимом Виторганом стало то, что со временем супруги перестали разделять взгляды на жизнь и досуг. Откровения прозвучали в шоу Агаты Муцениеце на YouTube «Честный развод». По словам Ксении, у неё с мужем образовались разные компании. Он предпочитал жарить шашлыки в компании друзей и слушать песни под гитару, а телезвезде нравилось бывать в гостях у других людей. Отдыхать на природе под одни и те же песни ей было скучно. При этом Виторган не был в восторге от людей, к которым тянуло Собчак. Это привело к тому, что интересы в паре перестали совпадать и Ксения начала чувствовать себя одинокой. Также она отметила, что партнёры должны развиваться вместе, иначе им будет скучно друг с другом. Тем не менее брак с Максимом Ксения назвала одним из лучших периодов в своей жизни, призналась, что любила супруга, поэтому и родила от него сына Платона, писал NEWS.ru.