Леонид Агутин подал в суд на блогера после обвинений в масонстве

https://static.news.ru/photo/71b00558-a66a-11eb-8557-96000091f725_660.jpg Леонид Агутин Фото: agutinleonid/instagram.com

Певец Леонид Агутин подал в суд на блогера из Орловской области Илья Мамаева, который записал его в масоны, пишет MK со ссылкой на Mash.

По мнению блогера, коронавирус изобрели масоны ради уменьшения численности населения Земли. При этом всех выживших они планируют подчинять при помощи психопрограммирования. Он считает, что для зомбирования россиян масоны будут использовать песню Агутина «Включите свет» 2020 года.

Артиста возмутили заявления Мамаева. Он потребовал удалить ролик с обвинениями и запретить блогеру использовать его клипы. Кроме того, Агутин рассчитывает получить миллион рублей за моральные страдания.

Ранее бывший теннисист Марат Сафин высказал своё мнение о распространении коронавирусной инфекции в мире. Спортсмен уверен, что людей будут чипировать под предлогом вакцины от COVID-19. Он отметил, что Билл Гейтс ещё в 2015 году предупреждал об эпидемии, последующей пандемии, главном враге человечества — вирусе.