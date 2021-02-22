Лену Ленину в окружении звёзд шоу-бизнеса приняли за Елену Малышеву

https://static.news.ru/photo/b7ae2786-752f-11eb-bfc0-96000091f725_660.jpg Лена Ленина и Влад Сташевский Фото: lenaleninaofficial/Instagram.com

Писательницу Лену Ленину спутали с телеведущей и врачом Еленой Малышевой. Светская львица поделилась с подписчиками в социальной сети архивными фотографиями в компании звёзд 90-х годов, и многие поразились удивительному сходству двух женщин.

Ленина опубликовала в Instagram снимки в компании с молодыми Михаилом Шуфутинским, Игорем Крутым, Леонидом Агутиным, Андреем Губиным, Владом Сташевским и другими.

Раз уж стала разбирать архивные фотографии, давайте вместе похихикаем. Всех великих основателей шоу-бизнеса узнаете? — прокомментировала свой пост писательница.

На фото со Сташевским многие пользователи Сети углядели сходство Лениной с ведущей программы «Жить здорово». На подобные мысли их навели одинаковые причёски двух блондинок.

На пятом фото точь-в-точь Малышева, — написал один из подписчиков.

Не меньше их взволновал другой вопрос — возраст Лениной. Оказалось, что она практически не изменилась с тех времён. Писательница встретила удивление поклонников со смехом и написала, что ей «всегда 21».

Ранее фанаты спутали Кристину Орбакайте со звёздной матерью на новом фото дочери Примадонны. Певица позирует в бледно-голубом костюме и с начёсанными на лицо волосами — причёской Пугачёвой а-ля 80-е. Именно причёска дочери артистки смутила её поклонников, которые не просто увидели сходство Орбакайте со знаменитой матерью, а так и написали: «мама номер два».

Поклонники сошлись во мнении, что с возрастом Пугачёва становится похожей на дочь, а не наоборот. Особенно это стало заметно после того, как Примадонна сбросила несколько килограммов. «Вы здесь просто копия Аллы!», «С мамой как близняшки», пишут в комментариях пользователи.

Раньше, до серии пластических операций артисток, Кристину было невозможно спутать с матерью — настолько непохожи были Примадонна и её наследница. Сейчас они стали просто копиями друг друга, в сходстве с Примадонной старшую сестру не может даже «переплюнуть» семилетняя Лиза Галкина, писал NEWS.ru.