Ленни Кравиц удивил поклонников признанием об образе жизни Певец Ленни Кравиц заявил, что держит целибат в течение 10 лет

Фото: Luis Marin/ Eyepix Group/Global Look Press

Ленни Кравиц

Американский певец Ленни Кравиц в интервью The Guardian признался, что в течение 10 лет не встречается с женщинами. Исполнитель соблюдает целибат все это время. По словам артиста, он не хочет походить на своего отца-бабника.

Мне это не понравилось. Я не хотел быть тем парнем. Мне пришлось с этим бороться, и на это ушли годы, — сказал певец.

По словам звезды, после свадьбы он стал больше похож на своего отца и «превратился в игрока». Однако Кравиц взял на себя ответственность и придерживался дисциплины. Артист подчеркнул, что «не позволял своим желаниям брать над собой верх».

Отец певца изменял его матери. Однажды он заявил сыну, что рано или поздно тот будет на него похож.

Кравиц вот уже девять лет не состоит в романтических отношениях. Певец объяснил это тем, что ждет свою настоящую любовь

Поклонники Ленни Кравица ранее восхитились физической формой звезды. Певец опубликовал промо своего нового альбома, где предстал без рубашки. По сюжету Кравиц открывает дверь, чтобы принять доставку пластинок, затем идет к проигрывателю и выходит на задний двор с собаками. В мае артист отмечает 60-летний юбилей. Фанаты подчеркнули, что он красиво стареет. Подписчики заявили, Кравиц выглядит на 33 года.