«Ленком», бездетность, 12-й сезон «Склифосовского»: как живет Максим Аверин

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Звезда сериалов «Склифосовский» и «Глухарь» Максим Аверин рассказал о причинах перехода в театр «Ленком Марка Захарова». Что об этом известно, что происходит в личной жизни актера, не устал ли он от роли доктора Брагина?

Почему Аверин перешел в «Ленком»

По словам актера, его переход из Театра сатиры в Московский государственный театр «Ленком Марка Захарова» не имел связи со сменой руководства. Артист подчеркнул, что получил предложение от директора «Ленкома» Марка Варшавера уже три года назад и все это время работал в обоих театрах.

«В Театре сатиры при Газарове (бывший художественный руководитель. — NEWS.ru) мне просто не было места, предложений о работе не поступало. О приходе Евгения Владимировича Герасимова (новый худрук. — NEWS.ru) в театр я узнал, когда все переговоры с дирекцией театра „Ленком“ были завершены. Я рад, что Театр сатиры серьезно укрепился с приходом нового худрука и директора», — отметил Аверин.

Что известно о личной жизни актера

Максим Аверин признался, что остается холостяком в свои 48 лет. В интервью StarHit он также пояснил, что СМИ узнали бы о свадьбе в последнюю очередь.

«Я не стал бы устраивать общественную акцию, мне это неинтересно, потому что это — мое. Любовь не может быть напоказ. Так же, как я, к примеру, не понимаю людей, которые разводятся и ведут себя чудовищно по отношению друг к другу», — рассказал Аверин.

Он также признался, что остается романтиком, сохранил в себе эту легкость и возможность удивляться, влюбляться.

«Да, я влюбчивый. Иначе будет трудно творчески существовать. Влюбчивость обязательно должна присутствовать», — отметил актер.

Известно, что артист никогда не был женат. Также у него нет наследников. В интервью в передаче Сергея Майорова «Однажды...» Аверин признался, что не планирует обзаводиться детьми только потому, что якобы в старости некому будет подать ему стакан воды.

«Мне кажется, Бог даст. Значит, сейчас он мне это испытание не предоставил», — говорил он.

Что Аверин говорит о «Склифосовском»

Журналист Teleprogramma.pro спросил у актера, не набил ли оскомину образ Олега Брагина. На это Аверин ответил отрицательно. Он подчеркнул, что ему приятно делать свою работу.

«Если подобралась хорошая команда, и мне приятно делать свою работу, то почему я должен этого не делать. Это один из самых успешных фильмов страны. И я не понимаю, почему он должен набить у меня оскомину. Я каждый вечер выхожу на сцену. Это же не набивает у меня оскомину. Это моя профессия — делать свое дело хорошо, приносить радость людям. Можно просидеть в ожидании каких-то других ролей, но я не тот человек. Я не умею сидеть на месте. Мне просто все интересно», — сказал Аверин.

По словам артиста, сейчас такое огромное количество фильмов, сериалов, платформ, каналов, что зритель может «запутаться в этом калейдоскопе».

«Может, это прозвучит нескромно, но та публика, которая выбрала меня, моих коллег, достойна уважения. И на протяжении 12 лет люди доверяют нам. Разве это не самая лучшая похвала? Как может набить оскомину то, что приносит радость?» — заключил Аверин.

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