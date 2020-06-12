Лена Миро высмеяла Анну Седокову за желание быть интеллектуалкой

https://static.news.ru/photo/b2cbb9f6-ad9b-11ea-914f-fa163e074e61_660.jpg Анна Седокова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Анна Седокова призналась, что устала быть сексуальным объектом. По её словам, она хочет быть красивой и умной одновременно. Этот пост вызвал бурю эмоций у поклонников звезды.

Женщина может быть разной. Может читать Ремарка в стрингах, — написала артистка.

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» заявила, что подписчики не замечают её постов о бизнесе и психологии. Их интересуют только обнажённые фотографии. Именно с этим она собирается бороться.

В ответ скандальный блогер Лена Миро высмеяла светскую львицу за желание казаться интеллектуалкой.

Лично я с удовольствием бы увидела в Instagram Седоковой или у других следы увлечённости хотя бы Ремарком. Других авторов они не знают. Ремарка же любят потому, что фамилия звучит для них загадочно и как-то солидно, что ли, — написала Миро в своём «ЖЖ».

Она призвала певицу заняться кулинарией или детьми, потому что остальное точно не для неё.

Как ранее писал NEWS.ru, Седокова рассказала о своих планах с новым парнем Янисом Тимме. Экс-солистка поп-группы «ВИА Гра» призналась в желании завести много детей. Её отношения с баскетболистом из Латвии начались относительно недавно.

На сегодняшний день у исполнительницы уже есть трое детей. Две дочери — Алина и Моника, а также сын Гектор. Латвийский баскетболист тоже успел обзавестись ребёнком. У него подрастает маленький сын.