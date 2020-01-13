https://static.news.ru/photo/b4de0550-361d-11ea-b9ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Лена Миро/facebook.com

Российская писательница Лена Миро подвергла резкой критике отношения певицы Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна. По словам публицистки, роман звёздной пары — «дешёвая постановка».

Миро считает, что продюсеры исполнительницы просто «нашли мальчика», нуждающегося в пиаре. А Ольга должна была обрадовать поклонников новым кавалером.

Вы серьёзно думаете, что у пьяной поленообразной Оленьки могут быть отношения с живым человеком, а не с бутылкой крепкого алкоголя? — написала Миро на своей странице в «Живом журнале».

Накануне Бузова и Манукян сделали одинаковые татуировки. Сейчас звёздная пара отдыхает в Таиланде. Бузова опубликовала в stories в Instagram фотографию своей руки и руки своего возлюбленного. Молодые люди набили знак бесконечности на запястьях.

В конце декабря Бузова опубликовала на YouTube клип на трек «Мандаринка», записанный совместно с Давидом Манукяном. В ролике они поют, танцуют и обнимаются в студии звукозаписи. Это ещё больше подогрело интерес к их, на тот момент предполагаемому, роману.

А в финале шоу «План Б» всё встало на свои места. По задумке авторов программы, Ольга Бузова должна была найти жену Тимуру Батрутдинову, а он — мужа исполнительнице песни «Мало половин». Однако всё пошло не по сценарию. Оказалось, что звезда уже несколько месяцев живёт с Манукяном. Именно из-за шоу пара не могла рассекретить свои отношения, писал NEWS.ru.