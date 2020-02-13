Писательница Лена Ленина вышла замуж в платье за 10 млн рублей и с короткой стрижкой. Фотографии с торжества опубликовали гости бизнесвумен.
Мужем Лениной стал 38-летний повар одного из элитных столичных ресторанов Антон Игнатьев. Платье невесте сшила известный дизайнер Аника Керимова, которая создавала наряды для балерины Анастасии Волочковой, Леры Кудрявцевой и Наташи Королёвой,
Публику шокировал не наряд, а причёска писательницы со стрижкой «под мальчика». Ещё накануне Ленина позировала в свадебном платье и была с длинными волосами.
Поздравить невесту приехали Лариса Долина, Вадим Казаченко, Борис Грачевский, Светлана Пермякова и другие известные лица.
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