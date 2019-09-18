Писательница и телеведущая Лена Ленина рассказала о своей последней переписке с актрисой Анастасией Заворотнюк. Подробности беседы она опубликовала в
Ленина рассказала, что последнее сообщение звезде телесериала «Моя прекрасная няня» она отправила в день рождения актрисы, 3 апреля. Тогда телеведущая написала, что подарит Заворотнюк «мебельный подарок», однако послание всё ещё не прочитано.
Я тогда подумала, как же Настя решилась сменить такой крутой номер с кучей восьмёрок. Но, скорее всего, она была уже больна, — предположила Ленина.
Как рассказала писательница, ей хотелось бы верить, что слухи о болезни актрисы являются выдумками журналистов. Ленина добавила, что о болезни своей приятельницы она не знала.
Сообщения о тяжёлом состоянии Заворотнюк в СМИ появилась 13 сентября. Врачи диагностировали у неё злокачественную опухоль мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Как писал News.ru, анестезиолог-реаниматолог одной из ведущих федеральных больниц предположил, что у актрисы начался сепсис. По его словам, о начале заражения крови говорят осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.