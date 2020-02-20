https://static.news.ru/photo/07494956-541b-11ea-9330-fa163e074e61_660.jpg Лена Ленина Фото: lenaleninaofficial/instagram.com

Писательница Лена Ленина призналась, что купила свадебное платье за 10 миллионов рублей за несколько дней до свадьбы.

За несколько дней до свадьбы я осталась без платья. Некоторые невесты за год покупают. Кому-то платья от бабушки к внучке переходят, — поделилась светская львица в видеоролике о свадьбе, который был опубликован в её Instagram.

Ленина пошла в салон, который ей посоветовала подруга. По её словам, она выбрала платье от известного дизайнера Зухаира Мурада. Он является учеником всемирно известного модельера Эли Сааба. Звезда, находясь в магазине, скупила почти все свадебные принадлежности. Было потрачено много денег.

Кроме того, Ленина добавила, что её молодой супруг хочет детей, поэтому пара надеется на пополнение в ближайшее время.

Как писал NEWS.ru, мужем Лениной стал 38-летний повар одного из элитных столичных ресторанов Антон Игнатьев.