Писательница Лена Ленина призналась, что купила свадебное платье за 10 миллионов рублей за несколько дней до свадьбы.
За несколько дней до свадьбы я осталась без платья. Некоторые невесты за год покупают. Кому-то платья от бабушки к внучке переходят, — поделилась светская львица в видеоролике о свадьбе, который был опубликован в её Instagram.
Ленина пошла в салон, который ей посоветовала подруга. По её словам, она выбрала платье от известного дизайнера Зухаира Мурада. Он является учеником всемирно известного модельера Эли Сааба. Звезда, находясь в магазине, скупила почти все свадебные принадлежности. Было потрачено много денег.
Кроме того, Ленина добавила, что её молодой супруг хочет детей, поэтому пара надеется на пополнение в ближайшее время.
Как писал NEWS.ru, мужем Лениной стал 38-летний повар одного из элитных столичных ресторанов Антон Игнатьев.
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