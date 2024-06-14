Лена Катина рассказала о жутких сталкерах среди поклонников Лена Катина заявила, что однажды к ней на сцену выбежал человек с ножом

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Лена Катина с семьей

Бывшая солистка поп-группы «Тату» Лена Катина на Премии МУЗ-ТВ рассказала, что несколько раз в своей жизни сталкивалась с преследователями среди поклонников, передает корреспондент NEWS.ru. Однако обошлось без криминала, добавила певица.

По словам артистки, один из самых жутких случаев произошел во времена гастролей «Тату», тогда на сцену выбежал человек с ножом. Однако, пояснила Катина, охрана концертной площадки сработала оперативно и перехватила агрессора.

Другой случай сталкинга произошел во время подготовки сольного концерта в Польше. Местный гражданин оставлял в соцсетях угрозы, будто готовит покушение на Катину с огнестрельным оружием. Певица отметила, что написала заявление в польскую полицию, поэтому на концерте были предприняты всевозможные меры безопасности. В итоге все прошло без инцидентов, заключила артистка. По ее мнению, в случаях преследования «лучше перебдеть».

Ранее Катина заявила, что испытала приятные чувства, когда узнала о танцах американской певицы Билли Айлиш под ее песню. Артистка рассказала, что завирусившийся ролик, где Айлиш подпевает композиции «Я сошла с ума», ей показали знакомые. Она назвала коллегу по сцене дивой.