https://static.news.ru/photo/97d2201c-3605-11ea-bff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

По предварительным данным, в личных вещах российской модели Ксении Пунтус следователи нашли сильнодействующий и не сочетающийся со спиртными напитками препарат по борьбе с лишним весом.

У вещества много побочных эффектов, например галлюцинации, а при употреблении алкоголя поведение человека может стать непредсказуемым, пишет «Московский комсомолец».

Пунтус, найденная голой возле дома в центре Москвы, выпала из окна после того, как пришла в гости к внуку режиссёра Никиты Михалкова — Андрею Бакову. Квартира принадлежит семейству звезды советского и российского кино. 21-летнюю девушку обнаружил в кустах дворник. Её экстренно доставили в реанимацию Боткинской больницы. Состояние модели медики оценивают как тяжёлое.

Тем временем подруга пострадавшей девушки, модель Алеся Кафельникова, заявила, что Ксения не употребляла наркотики, и усомнилась, что Ксения выпала из окна, писал NEWS.ru.