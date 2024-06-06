«Легко и без жалости»: Горбашов о манере Пугачевой устранять неугодных Лидер «Миража» Горбашов: Пугачева без жалости «задвигала» конкурентов

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева в России является кумиром нескольких поколений, заявил гитарист и лидер группы «Мираж» Алексей Горбашов. Он отметил, что многие начинающие артисты получили популярность благодаря Примадонне, например, поучаствовав в программе «Рождественские встречи». При этом звезда могла «легко и без жалости» избавляться от конкурентов, так как ее авторитет был непререкаем, уточнил гитарист в беседе со «Страстями».

Алла Пугачева, без всякого сомнения, была певицей номер один в стране и кумиром нескольких поколений, — сказал Горбашов.

Гитарист отметил, что Пугачева с легкостью вершила судьбы своих коллег по сцене. Однако вместо популярности они могли быть «задвинутыми» по ее воле.

Тем более грустно и печально слышать из ее уст заявления о том, «нормальные люди не вернуться в Россию». Получается, что те, для кого она пела все эти годы, ненормальные? — задался вопросом Горбашов.

Ранее эксперт по репродуктологии заявил, что Алла Пугачева теоретически может быть биологической матерью для двойни Елизаветы и Гарри, которых та воспитывает в браке с юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Однако, по его словам, с практической точки зрения такая ситуация вряд ли возможна.