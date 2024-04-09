Baza: легенда пантомимы перевел мошенникам последние 168 тысяч рублей Baza: советский мим Кирюшкин потерял 168 тысяч рублей на обмане с бронированием

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что легенда советской пантомимы Олег Кирюшкин перевел мошенникам 168 тысяч рублей. По информации канала, артист хотел заработать на бронировании отелей, но лишился последних денег.

Канал уточнил, что 76-летний Кирюшкин нашел в интернете рекламу легкого заработка, она заключалась в онлайн-бронировании отелей. Как говорится в публикации, бывшему миму нужно было переводить деньги по номеру телефона, а спустя некоторое время ему возвращали сумму с процентами. Baza пишет, что сначала Кирюшкин не поверил, но все же решил попробовать и перевел 557 рублей, а взамен получил 1581 рубль.

Затем, по данным авторов канала, ему поступило сразу несколько заказов, по которым он отправил 168 тысяч рублей, сумма последнего бронирования составила 220 тысяч рублей, однако таких денег у Кирюшкина не оказалось. Как отмечает Baza, он сообщил «менеджеру», что не располагает такими средствами, и тогда мошенники заявили о провале задания и больше не выходили на связь.

Ранее пенсионер из Москвы стал жертвой мошенников и лишился почти 14 млн рублей. Злоумышленники представились пожилому мужчине сотрудниками одного из российских телефонных операторов и заявили, что срок действия его договора о мобильной связи истекает. В ходе разговора его переключили на других аферистов, представившихся сотрудниками банков.