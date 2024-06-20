Легенда «Кривого зеркала» дал честную оценку пародии Галкина Актер Аванесян заявил, что считает Галкина королем пародии

Фото: Андрей Никеричев/Агентство «Москва»

Карен Аванесян

Заслуженный артист России, звезда юмористической телепередачи «Кривое зеркало» Карен Аванесян в интервью YouTube-каналу «RTVI Развлечения» признался, что считает юмориста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) королем пародии. По его словам, голосовой диапазон шоумена является впечатляющим.

Я считаю, что он (Максим Галкин. — NEWS.ru) вообще король, он король пародии. То, что он делает, его [голосовой] диапазон — мне очень понравилось. Он большой актер, делает и женские голоса, и мужские. Вообще, он один из лучших шоуменов, конечно, — поделился он мнением.

Аванесян выразил сожаление в связи с решением Галкина покинуть Россию. При этом он подчеркнул, что не готов его осуждать.

Я никого никогда не осуждал, живу по принципу «не суди и не судим будешь», — заключил Аванесян.

Ранее адвокат Сергей Жорин предположил, что у Галкина могут возникнуть проблемы из-за подачи жалобы в российский суд с требованием снять статус иноагента. По его словам, влиятельный чиновник или какое-то должностное лицо может создать дополнительные сложности юмористу из-за обиды. Адвокат добавил, что попытаться создать проблемы артисту могут и общественники. Сейчас общественность в виде ряда доносчиков тоже имеет свою силу и власть, отметил Жорин.