Леди Гага спровоцировала слухи о беременности Леди Гага появилась на свадьбе сестры с округлившимся животом

Фото: Javier Rojas/Prensa/Global Look Press

Леди Гага

Американскую певицу Леди Гагу заподозрили в беременности после того, как она появилась на свадьбе сестры Натали Джерманотты с видимым животом, сообщает Dailymail. 38-летняя певица была замечена в облегающем черном мини-платье.

Леди Гага пришла на мероприятие в сопровождении своего партнера Майкла Полански, с которым они встречаются уже четыре года. Фотографы также заметили на пальце знаменитости помолвочное кольцо с крупным бриллиантом.

Ранее певица Sia стала мамой в возрасте 48 лет. Снимками исполнительницы с ребенком поделились ее друзья в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Отцом ребенка стал супруг Дэн Бернад, за которого она вышла замуж в прошлом году. Кроме того, звезда уже стала бабушкой: у одного из приемных детей певицы родился ребенок.

До этого американская модель Хейли Бибер и канадский певец Джастин Бибер объявили, что ждут рождения дочери. Хейли опубликовала кадры, на которых вынимает из кармана розовую детскую соску. Ранее журнал PEOPLE со ссылкой на источники в окружении артистов сообщил, что пара уже выбрала имя для ребенка и начала обустраивать детскую комнату.