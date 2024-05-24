Леди Гага появилась на премьере в образе автомобиля с черными волосами

Фото: IMAGO/Jeffrey Mayer/JTMPhotos/Me/Global Look Press

Леди Гага

Американская певица и актриса Леди Гага предстала на премьере фильма Gaga: Chromatica Ball в Лос-Анджелесе с черными волосами, в рваном белом платье с инопланетным дизайном и сапогах на платформе и высоких каблуках, пишет The Hollywood Reporter. Издание отмечает, что образ исполнительницы напоминал деталь футуристического автомобиля.

В фильме-концерте, который представила Гага для телекомпании HBO, речь пойдет о ее туре Chromatica Ball в 2022 году, когда она выступала на стадионе «Доджер» в Лос-Анджелесе со своими лучшими хитами. Тур, состоящий из 20 концертов, начался в Германии в июле 2022 года и закончился двумя месяцами позже в Майами, — поясняет издание.

В своей приветственной речи Гага призналась, что однажды выходила на сцену, болея ковидом. По ее словам, она не хотела отменять шоу и расстраивать поклонников.

Ранее продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев заявил, что с точки зрения смены имиджа певица Леди Гага начала идти по стопам Эми Уайнхаус. По его мнению, внешне артистки похожи друг на друга. Бабичев предположил, что Гаге нравилось творчество британской певицы, поэтому она решила «взять что-то от нее» в своей нынешней карьере. Он предложил исполнительнице «делать что-то свое» вместо подражания покойной коллеге.