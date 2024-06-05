«Просто плачу»: Леди Гага ответила на слухи о беременности Леди Гага опровергла слухи о беременности от Майкла Полански

Фото: Stephen Lock/Keystone Press Agency/Global Look Press

Леди Гага

Американская певица и актриса Леди Гага ответила поклонникам на слухи о беременности от бизнесмена Майкла Полански, с которым она состоит в отношениях, опровергнув их, сообщает издание Daily Mail. Звезда опубликовала ролик в TikTok, в котором обращается к фанатам, делая прическу и макияж.

Не беременна — просто плачу в спортзале, — написала Гага.

В публикации певица частично процитировала текст песни певицы Тейлор Свифт под названием Down Bad. Данное выражение используется для отражения чувства тоски и печали. Гага сопроводила ролик популярной в TikTok аудиозаписью, в которой говорится: «Мне не нужно искать эстетку, я и есть эстетка».

Ранее СМИ сообщали, что американскую певицу заподозрили в беременности. Гага появилась на свадьбе сестры Натали Джерманотты в облегающем черном мини-платье с округлившимся животом. Она пришла на мероприятие в сопровождении Майкла Полански. Певица встречается с ним уже четыре года.

До этого певица Sia родила ребенка в возрасте 48 лет. Отцом стал супруг артистки Дэн Бернад, за которого она вышла замуж в прошлом году. Кроме того, Sia уже стала бабушкой, так как у одного из ее приемных детей родился ребенок.