Лазарева ужаснулась программе Шепелева о детях и родителях

https://static.news.ru/photo/877a5216-3f5a-11eb-9cfd-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Лазарева Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Татьяна Лазарева пришла в ужас от детской передачи Дмитрия Шепелева «Ты как я» на ТНТ. По мнению ведущей, которая и сама принимала участие в программах о детях и их родителях, уровень программы Шепелева не дотягивает даже до ожиданий зрителей.

Супруга Михаила Шаца посетовала, что её просто поражает качество нынешних детских передач. К примеру, таких совершенно аморальных, какую вёл в своё время Николай Басков. А другую, которая не лучше, ведёт сейчас Шепелев.

И это чудовищно! Я такое телешоу не только вести, а даже смотреть не хочу. И думаю, зрителям оно тоже неинтересно, — сказала Лазарева в интервью «Экспресс-газете».

Устраивает ведущую творчество Насти Ивлеевой, так как оно искреннее.

«Когда Настя была у Дудя, она прекрасные и удивительные мысли доносила. Многому научилась сама и теперь тонко передаёт это людям», — оценила коллегу Лазарева.

По словам супруги Шаца, завидует она только высоким гонорарам нынешних ведущих, да и то потому, что в их с мужем время заработки были совсем другими. Тем не менее они сумели выучить всех своих троих детей в Англии и прожить вместе 22 года.

Ранее NEWS.ru сообщал, что 54-летняя российская актриса и телеведущая Татьяна Лазарева едва не угодила в испанскую тюрьму. О том, какой «жуткий казус» с ней произошёл, она рассказала у себя в Instagram.