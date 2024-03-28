Лазарев заявил, что России нужны другие герои Лазарев призвал говорить не о блогерах, а о настоящих героях

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев заявил, что России нужны другие герои. В ходе благотворительного марафона в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского он уточнил в разговоре с корреспондентом NEWS.ru, что стоит больше рассказывать не о блогерах, а о людях, которые совершают героические поступки.

Просто рассказывать о хорошем. О поступках, которые люди делают, о героических поступках, которые происходят, о людях, которые спасают — об этом надо говорить, чтобы героями становились не те люди, которые на камеру красиво что-то делают, а другие, — подчеркнул исполнитель.

Он напомнил, что сейчас воспитывает собственных детей и хочет, чтобы примерами для них становились добившиеся чего-то подростки. По его словам, лидерами мнений должны быть целеустремленные люди, направленные в сторону добра.

Ранее Лазарев не согласился с тем, что нужно отменять концерты после теракта в «Крокус Сити Холле». По его словам, музыка помогает справляться в тяжелые времена и порой живые концерты вытаскивают людей из депрессивных состояний. Он подчеркнул, что в следующем месяце у него продолжится гастрольный тур, поэтому будет усилена охрана для безопасности людей, а также привлечена полиция.