Лазарев рассказал о своих убытках из-за пандемии

https://static.news.ru/photo/b782bb1a-3fa0-11eb-9558-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев, несмотря на существенное снижение доходов на фоне пандемии коронавируса, продолжает поддерживать свою команду. Об этом рассказал сам артист.

По его словам, его расходы «не только не уменьшились, но даже выросли». Тем не менее он не уволил ни одного человека. Артист исправно платит всем участникам своего коллектива.

При этом затраты на творческую работу большие.

Надо и песни покупать, и клипы снимать, и костюмы шить — какие-то мероприятия ведь проходят. При этом доходов стало в десять раз меньше, — цитирует Лазарева издание «Дни.ру».

Ранее звёзды шоу-бизнеса неоднократно жаловались на резкое снижение доходов и убытки, которые вынуждена нести вся сфера развлечений. Помимо самих певцов это члены их коллективов, организаторы гастролей, концертные площадки, многочисленный обслуживающий персонал.

Тем не менее, несмотря на пандемию, некоторые звёзды не бедствуют. Более того, современные кумиры даже смогли увеличить заработки: они не зависят от гастролей, получая деньги от многочисленных стримов.

Так, например, рэпер Алишер Моргенштерн рассказал о своих доходах. Он признался, что за год ему удалось заработать более 80 млн рублей. По словам музыканта, он уже стал долларовым миллионером.

В августе Forbes составил список самых высокодоходных артистов. В первой тройке оказались Сергей Шнуров, Егор Крид и Дима Билан, писал NEWS.ru. Лазарев тогда занял 13-ю строчку рейтинга. Его доход оценили в $4,4 млн.