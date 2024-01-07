Лазарев против Разина. Кто прав в скандале из-за песни «Седая ночь»? Андрей Разин обвинил Лазарева и Жукова в попытке украсть песни «Ласкового мая»

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС

Сергей Лазарев, Андрей Разин

Продюсер Андрей Разин раскритиковал певца Сергея Лазарева за исполнение на французском языке песни «Седая ночь» группы «Ласковый май» без его разрешения. Какие у него претензии к артисту?

Почему Разин разозлился на Сергея Лазарева

В Новый год на телеканале ТНТ состоялась премьера фильма «Иван Васильевич меняет все». В одном из эпизодов в кадре появился певец Сергей Лазарев. Он исполнил на французском языке песню «Седая ночь» группы «Ласковый май». На настоящий момент кавер на композицию доступен на различных музыкальных площадках.

Андрей Разин заявил, что Сергей Лазарев не имел права исполнять песни группы. По словам продюсера, артисты подобно «коршунам и шакалам» воруют творчество коллектива.

«Коршуны и шакалы, которые пытаются украсть творчество группы „Ласковый май“. Вот Сережа Лазарев выложил на французском „Седую ночь“, Рома Жуков и „Белые розы“. Все будет удаляться, потому что не имейте привычку воровать», — заявил он.

По мнению Разина, исполнитель должен прийти за разрешением на хиты группы к их хозяину, которым является он.

«Не имейте привычку воровать. Пожалуйста, придите к хозяину. Скажите: "Мы хотим у вас купить". А так социальная сеть, конечно, все удаляет», — отметил продюсер.

По словам Разина, исполняющие композиции «Ласкового мая» артисты подставили французскую компанию под иск 11 млн 700 тысяч, который он намерен выиграть.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Сергей Лазарев

Кому принадлежат права на песни группы «Ласковый май»

Андрей Разин утверждает, что авторство на все песни группы «Ласковый май» Сергей Кузнецов при жизни через суд передал ему.

При этом за два дня до своей смерти Юрий Шатунов выиграл финальный суд с продюсером, защитив свои исключительные права на песни «Ласкового мая» и отстояв право исполнять композиции группы.

После смерти певца, 23 июня 2022 года, Разин обещал не оспаривать это решение, но предпринял попытку отсудить права на композиции «Ласкового мая» у наследников Шатунова в кассационном суде, однако проиграл дело.

«21 ноября Пятый кассационный суд общей юрисдикции в Пятигорске подтвердил законность судебных решений по поводу решения суда от 2005 года. Суд оставил в силе решения двух нижестоящих инстанций и оставил без удовлетворения кассационную жалобу Андрея Разина», — говорилось в решении суда.

Права на песни «Ласкового мая» на настоящий момент принадлежат вдове Юрия Шатунова Светлане.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Андрей Разин

Какие претензии у Разина к сериалу «Слово пацана»

После выхода сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана», в котором звучит песня «Седая ночь», Андрей Разин опубликовал видеообращение на своем YouTube-канале, где заявил, что обратился с заявлением в прокуратуру из-за использования хита автором сериала.

Продюсер отметил, что разрешение на треки просили у семьи Юрия Шатунова, из-за этого он намерен привлечь к ответственности вдову артиста и администратора группы «Ласковый май» Аркадия Кудряшова. Шоумен требует возместить ему 15 миллионов рублей.

«В Москве этой группой по предварительному сговору был заключен договор, на основании которого в сериале „Слово пацана“ были использованы песни группы „Ласковый май“, а также фонограммы, принадлежащие мне на праве собственности. Они подставляют под удар очень хороший фильм. И теперь полетят страйки и этот фильм не увидят миллионы людей. Почему они не связались с правообладателем?» — заявил Разин.

Читайте также:

Успенская против Лапиной в суде. Кто прав в скандале на новогоднем огоньке?

«Голая» вечеринка Ивлеевой: последние новости 7 января, кто и куда уехал

Пугачева, тюрьма, уход из шоу «Три аккорда»: как живет Александр Новиков