https://static.news.ru/photo/24ddbe0e-1fee-11ea-abb3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Сергей Лазарев прокомментировал ситуацию с отказом Димы Билана выступать на концерте победителей международного песенного конкурса Евровидения.

Один из подписчиков Лазарева поинтересовался, какое отношение певец имеет к тем, кто победил на состязании, и напомнил, что певицы Алсу и Гагарина занимали места выше него, сообщает Super.ru.

В ответ певец отметил, что стал победителем зрительского голосования и становился призёром Евровидения дважды.

Не всегда победитель тот, кто оказывается с трофеем в руках! Зрительская любовь важнее, и тут уж стопроцентный победитель! Так что умерьте свой пыл. И кусайте своим ядом себя, — написал артист.

Позже музыкант удалил свой ответ подписчику из комментариев.

Как писал NEWS.ru, Дима Билан отказался принимать участие в концерте звёзд Евровидения, где также пел Сергей Лазарев. Причиной отмены выступления стал факт, что он не был единственным российским артистом на шоу и потому что его имя не было указано достаточно большим шрифтом на афише мероприятия.