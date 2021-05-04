Лазарев предрёк проигрыш Манижи и назвал лучшего кандидата на Евровидение

https://static.news.ru/photo/5f5d36e0-acce-11eb-9cc0-96000091f725_660.jpg Сергей Лазарев Фото: lazarevsergey/instagram.com

Певец Сергей Лазарев считает, что Манижа не сможет победить на международном песенном конкурсе «Евровидение» по двум причинам. Вместо неё, по мнению исполнителя, следовало отправить певицу Zivert.

В интервью YouTube-каналу FAMETIME TV Лазарев пояснил, что, во-первых, композиция на русском языке может помешать европейской аудитории понять, в чём посыл песни. Во-вторых, тема сильной женщины прослеживается в песне участницы от Мальты, которая уже оказалась в фаворитах.

Что касается выбора самого Лазарева, он пал на Zivert. По словам певца, у неё узнаваемый голос. Кроме того, девушка знает, как написать хит, и смогла бы сделать классную постановку.

Напомним, что Сергей Лазарев дважды представлял Россию на «Евровидении», в 2016 и 2019 годах. Оба раза певец занимал третье место. В этом году конкурс пройдёт с 18 по 22 мая в Роттердаме.

Ранее Манижа отреагировала на положительный отзыв Аллы Пугачёвой на её песню для Евровидения Russian Woman. Исполнительница поделилась, что композиция во многом и о таких женщинах, как Примадонна.