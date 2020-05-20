Лазарев поздравил Кудрявцеву с 49-летием и показал их совместные фото

https://static.news.ru/photo/b6a2a7cc-9aa6-11ea-aa6f-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева Фото: lazarevsergey/instagram.com

Певец Сергей Лазарев поздравил с днём рождения телеведущую Леру Кудрявцеву, которой 19 мая исполнилось 49 лет.

Помимо поздравления, артист опубликовал совместные фотографии, отметив, что между ним и Кудрявцевой уже нечто большее, чем дружба и любовь.

Между нами невероятное понимание, трепетное отношение и поддержка друг друга на протяжении многих лет! Люблю тебя очень! Будь счастлива! — написал он.

Также Лазарев посоветовал телеведущей не обращать внимание на обидчиков, назвав её главной теледивой страны, передаёт argumenti.ru.

Ранее NEWS.ru писал, что Кудрявцева опубликовала на своей странице в соцсетях фото страстного поцелуя с Митей Фоминым. Снимок был сделан во время празднования дня рождения.