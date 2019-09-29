https://static.news.ru/photo/af38030a-e292-11e9-a3b1-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Певец Сергей Лазарев рассказал о добровольном домашнем затворничестве. Это произошло, когда артист впервые стал отцом. В 2014 году родился его единственный сын Никита. О том, кто является мамой звёздного наследника, по-прежнему неизвестно. Сам певец принимает активное участие в воспитании сына, но до сих пор старается скрывать его от телекамер.

Когда появился сын, я первые две недели вообще не выходил из дома, — вспоминает Лазарев в беседе со « СтарХитом ».

Артист признался, что всё свободное от работы время старается посвящать малышу. Мальчик посещает разные секции и говорит на двух языках. Папа и сын часто путешествуют вместе. Время от времени в Instagram артиста появляются их совместные снимки с отдыха.

Ранее, как писал News.ru, Лазарев стал гостем программы «Секрет на миллион», которая выйдет в эфир 29 сентября. Он попросил бывшую подружку Леру Кудрявцеву бросить своего мужа-хоккеиста.