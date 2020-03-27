Ранее Лазарев пожаловался, что стал временно безработным из-за карантина, введённого в связи с распространением коронавируса. По его словам, карантин нарушил все его планы, так как на неопределённое время отменились поездки и концерты, съёмки, спектакли, писал NEWS.ru.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.
В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.