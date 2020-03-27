https://static.news.ru/photo/f4496b9e-7033-11ea-8d75-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский певец Сергей Лазарев продолжает работать, несмотря на пандемию коронавируса, правда, пока делает это в удалённом режиме.

Записываю новые песни, репетирую с музыкантами новое шоу. Карантин — не повод останавливать работу. Своего рода «удалёнка», — сообщил в Instagram исполнитель.

Ранее Лазарев пожаловался, что стал временно безработным из-за карантина, введённого в связи с распространением коронавируса. По его словам, карантин нарушил все его планы, так как на неопределённое время отменились поездки и концерты, съёмки, спектакли, писал NEWS.ru.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.