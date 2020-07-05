Лазарев опубликовал фото на яхте в объятиях блондинки

https://static.news.ru/photo/fe067462-beba-11ea-ac37-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский популярный певец Сергей Лазарев, вслед за телеведущими Лерой Кудрявцевой и Эвелиной Блёданс, отправился на отдых в Сочи (Краснодарский край, РФ). Но звезда замечен в отпуске не один, а с эффектной блондинкой по имени Карина.

Музыкант совершил морскую прогулку на яхте с красивой спутницей и опубликовал фото на своей официальной странице в социальной сети Instagram. На снимке девушка обнимает исполнителя. Известно, что она занимается аппаратным маникюром и является автором нескольких бьюти-техник.

instagram.com/lazarevsergey

Кроме Лазарева, Блёданс и Кудрявцевой, отечественные курорты освоили многие знаменитости РФ. Например, телеведущая Анфиса Чехова отдохнула в Адлере, актриса Анна Банщикова опубликовала фото с озера Абрау (Краснодарский край). Однако певице Жасмин удалось улететь в Израиль, где живут её родственники. Полёты за рубеж из РФ приостановлены из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что актриса театра и кино Нонна Гришаева поделилась с подписчиками фотографией со своего летнего отдыха. На снимке она запечатлена хоть и в закрытом, но ярком купальнике.

Знаменитость сфотографирована в шезлонге у бассейна, который расположен на крыше отеля X-Clinic в Курортном районе Санкт-Петербурга. Оттуда открывается панорамный и живописный вид на берег Финского залива.