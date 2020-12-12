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Шоу-бизнес

Лазарев опубликовал фото подросшей дочки у нарядной новогодней ёлки

17:35, 12 декабря 2020 14

Всё свободное время примерный отец и певец Сергей Лазарев старается посвящать детям. У артиста двое наследников, шестилетний сын Никита и двухлетняя дочка Анна. Он поделился кадром с дочерью, которая позировала у новогодней ёлки. 

На днях он показал танец сына на вечеринке в доме Филиппа Киркорова. Мальчик повеселился на празднике малышки Аллы-Виктории, которой исполнилось девять лет. 

Как писал NEWS.ru, ранее певица София Ротару, спустя долгое время приехавшая в Москву, после своего выступления на «Песне года» несколько раз жёстко прогнала помощника, который пытался всячески ей угодить.

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