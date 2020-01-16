https://static.news.ru/photo/1c9f298e-38a4-11ea-a834-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Сергей Лазарев решил объясниться с поклонниками, почему он сделал свой Instagram более закрытым. С 1 января артист отписался от друзей и закрыл доступ к комментированию постов.

Спустя полмесяца певец сделал заявление по этому поводу. Он опубликовал обращение к подписчикам, в котором заверил, что у него нет никакой депрессии, а просто Instagram отнимает у него много времени. К тому же музыкант получает кучу ненужной информации о чужой жизни, вместо того чтобы жить своей собственной.

Комментирование Лазарев закрыл из-за интернет-троллей, которые только портили ему настроение. И раз уж нет другого способа с ними бороться, то пришлось заблокировать все комментарии сразу. Впрочем, это певца не особо расстроило.

Мне неинтересно мнение каждого, — резюмировал музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Сергей Лазарев честно признался, что не рассчитывал выиграть музыкальный конкурс Евровидение-2019. По его словам, смущал политический настрой соседей России по отношению к ней.