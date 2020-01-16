Сергей Лазарев Сергей Лазарев Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Певец Сергей Лазарев решил объясниться с поклонниками, почему он сделал свой Instagram более закрытым. С 1 января артист отписался от друзей и закрыл доступ к комментированию постов.

Спустя полмесяца певец сделал заявление по этому поводу. Он опубликовал обращение к подписчикам, в котором заверил, что у него нет никакой депрессии, а просто Instagram отнимает у него много времени. К тому же музыкант получает кучу ненужной информации о чужой жизни, вместо того чтобы жить своей собственной.

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(Листайте) Друзья! Наверное, я все-таки должен пояснить новую политику своего инстаграма (с 1 января) - почему я отписался от всех и закрыл комментарии. А то некоторые подумали, что у меня что-то случилось или я в депрессии! Это не так-у меня все отлично! 1. Почему я отписался от всех? Инстаграм стал отнимать у меня очень много времени. Я понял, что получаю огромное количество лишней информации. Она мешает мне сосредоточиться на себе и своей жизни. При большом количестве друзей и коллег, на которых я был подписан, (и которых я, по-прежнему, люблю и уважаю) у меня порой возникало ощущение, что я живу их жизнью, а не своей. Я знал чем они позавтракали, во что оделись, куда пошли, с кем пели, пили, ели и тд и я спросил себя «А зачем мне вся эта информация?», которая к тому же сыпалась почти каждую минуту (все мы знаем, как машинально рука тянется смахнуть экран, чтобы обновить ленту) короче, все это отвлекало от работы, от дел, от семьи... поэтому я решил отписаться от всех, и, скажу я вам, у меня появилось гораздо больше времени на себя, свои мысли, желания и дела... (коллег и друзей прошу не обижаться,я всех ) 2. Почему закрыл комментарии? Инстаграм - это моя страница, мой мир, мое пространство, здесь я хозяин. Я хоть и делюсь своей жизнью, в силу публичности своей персоны и потому что есть люди, которым это интересно,но я не спрашиваю совета и не ищу одобрения...а многие почему-то считают иначе. Я делюсь информацией о своей жизни и допускаю в свое пространство миллионы людей, которых я даже не знаю. Есть люди, которые желают мне добра-мои поклонники , а есть люди, которые приходят «гадить» и «паразитировать».Люди, которые заведомо устраивают провокации, оскорбляют, встревают в перепалки с другими пользователями. Я честно дико не люблю, когда незнакомые мне люди начинают мне что-то советовать в жизни, в музыке, в поведении, в воспитании детей... недавно я усышал в инете классную фразу- «вот вы идете по улице и видите проходящих на встречу вам незнакомых людей, вы же не говорите походу им в лицо всё что о них думаете, тк понимаете, что некрасиво и вас никто не спрашивал.так почему же вы даете непрошеные советы незнакомым людям в инстаграм?Продолжение

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Комментирование Лазарев закрыл из-за интернет-троллей, которые только портили ему настроение. И раз уж нет другого способа с ними бороться, то пришлось заблокировать все комментарии сразу. Впрочем, это певца не особо расстроило.

Мне неинтересно мнение каждого, — резюмировал музыкант.

Ранее NEWS.ru сообщал, что певец Сергей Лазарев честно признался, что не рассчитывал выиграть музыкальный конкурс Евровидение-2019. По его словам, смущал политический настрой соседей России по отношению к ней.

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