Лазарев о «Крокусе»: концерты продолжатся после траура Лазарев заявил, что концерты продолжатся после траура по «Крокус Сити Холлу»

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Сергей Лазарев

Певец Сергей Лазарев заявил, что концерты российских артистов будут продолжаться после траура в связи с трагедией в «Крокус Сити Холле», передает корреспондент NEWS.ru. В ходе благотворительного марафона в поддержку подопечных Благотворительного фонда Константина Хабенского исполнитель заверил, что «все встанет на свои рельсы» после того, как пройдут траур и боль.

Всех нас коснулось то, что недавно произошло в «Крокусе», и до сих пор мы не знаем, как правильно выйти [на сцену]. Мы все понимаем, что жизнь идет дальше, что мы должны ради своих семей, ради поклонников, должны продолжать. На нас равняются, мы за собой в какой-то степени ведем. Нам нужно правильно найти слова, время, чтобы людям дарить надежду. Понятное дело, что концерты будут у всех продолжаться рано или поздно. После того как пройдет траур, когда пройдет сложный период и боль. Все встанет на свои рельсы, — заверил Лазарев.

До этого Лазарев признался, что похудел на четыре килограмма на фоне стресса из-за теракта в «Крокус Сити Холле». Исполнитель отметил, что после трагедии несколько дней ничего не мог есть. Певец подчеркнул, что у него на душе «тяжело и непросто», из-за чего ему пока тяжело появляться на публичных мероприятиях.

Также Лазарев заявил, что перестал строить далекоидущие планы после теракта в «Крокус Сити Холле». Артист сообщил, что теперь радуется каждому дню, потому что «все может разрушиться в один миг».