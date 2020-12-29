Лазарев назвал список желаний своих детей на Новый год

https://static.news.ru/photo/9f9dacd0-4a95-11eb-8edb-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: lazarevsergey/instagram.com

Певец Сергей Лазарев раскрыл, что его дети попросили на Новый год.

Анютка заказала разные игрушки, а у Никиты список уже побольше — там и рюкзак с Бэтменом, различные наборы ЛЕГО, хотвилсы, — сказал певец порталу Teleprogramma.pro.

Однако при этом Лазарев отметил, что дети также получат развивающие игры и одежду.

Кроме того, певец рассказал, что сын Никита уже усомнился в существовании Деда Мороза, но Лазарев смог переубедить его.

Ранее певец впервые показал свою дочь, опубликовав фото своих наследников в соцсетях, писал NEWS.ru.