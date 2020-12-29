Лазарев назвал список желаний своих детей на Новый год

Певец Сергей Лазарев раскрыл, что его дети попросили на Новый год.
Анютка заказала разные игрушки, а у Никиты список уже побольше — там и рюкзак с Бэтменом, различные наборы ЛЕГО, хотвилсы, — сказал певец
порталуTeleprogramma.pro.
Однако при этом Лазарев отметил, что дети также получат развивающие игры и одежду.
Кроме того, певец рассказал, что сын Никита уже усомнился в существовании Деда Мороза, но Лазарев смог переубедить его.
Ранее певец впервые показал свою дочь, опубликовав фото своих наследников в соцсетях, писал NEWS.ru.