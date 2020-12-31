Лазарев и Топалов решили записать трек в честь 20-летия группы Smash!

https://static.news.ru/photo/86623806-4d08-11eb-85b2-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов Фото: lazarev_fanf2021/instagram.com

Бывшие партнёры по поп-группе Smash! Сергей Лазарев и Влад Топалов заявили, что запишут новый хит в честь 20-летия коллектива. В настоящее время оба артиста находятся на отдыхе на Бали.

Так, друзья выложили несколько забавных видео с индонезийского острова. В ролике Лазарев отмечает, что у них есть «хорошая водка». После таких слов Топалов замечает, что говорить про спиртное нельзя, это может закончиться баном. Также исполнители подчеркнули, что в 2021 году группе Smash! исполняется 20 лет.

Ранее NEWS.ru писал, что Леонид Агутин сравнил российских и западных звёзд шоу-бизнеса. По словам музыканта, главное отличие отечественного шоу-бизнеса от иностранного заключается в деньгах. И по сравнению с западными коллегами российские — просто «нищеброды», считает певец.

Западный шоу-бизнес можно считать международным, уверен Агутин, так как эту музыку слушает вся планета. А российские звёзды «варятся» внутри собственного рынка.