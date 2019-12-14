https://static.news.ru/photo/4ac4c2c8-1e79-11ea-8906-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лазарев Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певец Сергей Лазарев рассказал о том, что его дети дружны. По его словам, малышам не хватает его внимания, так как он всё время гастролирует.

Есть няни, которые помогают, но я стараюсь много времени уделять детям, — признался музыкант.

Он отметил, что сыну Никите уже исполнилось пять лет, поэтому он снисходительно относится к шалостям годовалой сестрёнки.

Я говорю: «Подожди, Никитушка, она пока не может ничего объяснить, не понимает ничего, поэтому терпи», — поделился Лазарев в программе «Вечерний Ургант».

Ранее NEWS.ru сообщал, что российский композитор Игорь Крутой неожиданно подогрел слухи относительно романа певцов Ани Лорак и Сергея Лазарева. Исполнители вместе побывали на дне рождения дочери Филиппа Киркорова Аллы-Виктории.