Актриса Лужина рассказала, как ей предлагали переспать ради роли

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина обвинила неназванного помощника режиссёра в домогательствах, когда ей было 19 лет, передаёт портал Sobesednik.ru. По её словам, мужчина обещал ей роль в ленте, если она переспит с ним.
82-летняя актриса
Однако Лужина отметила, что сама сталкивалась с «подобной ситуацией», когда двое мужчин и помощник режиссёра киностудии имени Горького приехали в Таллин искать актёров для ленты «Две жизни». Её пригласили в гостиницу на обсуждение проекта и сказали, что нужно посмотреть на артистку без одежды. Позже женщину вновь позвали на пробы, где один из мужчин ей прямо предложил заняться сексом ради роли. Лужина призналась, что подобных случаев в её карьере было несколько.
Из-за пережитого Проклова до сих пор
Ранее сообщалось, что скандал с Прокловой на этот раз прокомментировала народная артистка СССР Инна Чурикова, упрекнувшая её в чрезмерной откровенности, хотя сразу же призналась, что не имеет никаких достоверных сведений о событиях тех лет. Она посоветовала коллеге исповедоваться в церкви.