Актриса Лужина рассказала, как ей предлагали переспать ради роли

https://static.news.ru/photo/459d28d6-aa77-11eb-aa60-96000091f725_660.jpg Лариса Лужина Фото: larisa.luzhina/facebook.com

Народная артистка РСФСР Лариса Лужина обвинила неназванного помощника режиссёра в домогательствах, когда ей было 19 лет, передаёт портал Sobesednik.ru. По её словам, мужчина обещал ей роль в ленте, если она переспит с ним.

82-летняя актриса призналась в произошедшем, комментируя интервью коллеги — Елены Прокловой, рассказавшей о том, как пережила сексуальное насилие в 12 и 15 лет. Лужина добавила, что не смотрела беседу Прокловой с журналистами и не понимает, «зачем всё это нужно было рассказывать».

Однако Лужина отметила, что сама сталкивалась с «подобной ситуацией», когда двое мужчин и помощник режиссёра киностудии имени Горького приехали в Таллин искать актёров для ленты «Две жизни». Её пригласили в гостиницу на обсуждение проекта и сказали, что нужно посмотреть на артистку без одежды. Позже женщину вновь позвали на пробы, где один из мужчин ей прямо предложил заняться сексом ради роли. Лужина призналась, что подобных случаев в её карьере было несколько.

Из-за пережитого Проклова до сих пор боится мужчин. Сексуальному насилию Проклова, по её словам, подвергалась дважды. Сначала к ней стал приставать режиссёр, на тот момент актрисе было 12 лет. Проклова в подробностях припомнила, как домогатель лез к ней под кофту, в нижнее бельё и получал удовольствие от того, что девочка кричала. Второй раз жертвой насилия актриса стала, когда ей исполнилось 15 лет. Девушку преследовал известный артист. Под предлогом того, что будет готовить школьницу к поступлению в вуз, он затащил актрису к себе домой, где и принудил к оральному сексу.

Ранее сообщалось, что скандал с Прокловой на этот раз прокомментировала народная артистка СССР Инна Чурикова, упрекнувшая её в чрезмерной откровенности, хотя сразу же призналась, что не имеет никаких достоверных сведений о событиях тех лет. Она посоветовала коллеге исповедоваться в церкви.