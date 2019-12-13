https://static.news.ru/photo/a4a9e07e-e7f2-11e9-891f-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Известная телеведущая Лариса Гузеева в эфире шоу «Давай поженимся» рассказала о своих проблемах с алкоголем.

Во время беседы с гостьей программы, которая рассказывала о пагубном влиянии пристрастия к алкоголю на свою жизнь, Гузеева призналась, что также страдала подобной проблемой. Телеведущая поделилась, что в какой-то момент ей стало неприятно смотреть на себя.

Если пить — значит, до проблемы. Если жрать — то мне уже не помогало ничего, — поделилась Гузеева.

Как ранее писал News.ru, Лариса Гузеева опубликовала на своей странице в соцсети гневный пост, обращённый к подписчикам, в котором назвала их «малолетними ничтожествами». Пользователи теряются в догадках, чем вызвана такая реакция телеведущей.