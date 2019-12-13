Известная телеведущая Лариса Гузеева в эфире шоу «Давай поженимся» рассказала о своих проблемах с алкоголем.
Во время беседы с гостьей программы, которая рассказывала о пагубном влиянии пристрастия к алкоголю на свою жизнь, Гузеева призналась, что также страдала подобной проблемой. Телеведущая поделилась, что в какой-то момент ей стало неприятно смотреть на себя.
Если пить — значит, до проблемы. Если жрать — то мне уже не помогало ничего, — поделилась Гузеева.
Как ранее писал News.ru, Лариса Гузеева опубликовала на своей странице в соцсети гневный пост, обращённый к подписчикам, в котором назвала их «малолетними ничтожествами». Пользователи теряются в догадках, чем вызвана такая реакция телеведущей.
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