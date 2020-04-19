Лариса Гузеева констатировала дебилизацию в России

https://static.news.ru/photo/2ea73efc-8249-11ea-9701-fa163e074e61_660.jpg Лариса Гузеева Фото: _larisa_guzeeva_/instagram.com

Популярная телеведущая Лариса Гузеева объяснила, почему россияне продолжают гулять по улицам, не обращая внимания на карантин.

Ну, вот я сижу у окна, и я наблюдаю. И они дефилируют, гуляют. У меня такое ощущение, что они вместе с пропуском получили еще иммунитет, — с иронией отметила артистка в эфире программы «Пусть говорят».

По её словам, это стало возможным из-за дебилизации. Она считает, что никакие уговоры не помогут. Люди дальше будут гулять и заражать других.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жители Москвы и гости столицы в период пандемии коронавирусной инфекции нового типа продолжают часто нарушать предписания властей по необходимому соблюдению режима самоизоляции.