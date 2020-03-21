https://static.news.ru/photo/4279c500-6b8b-11ea-b714-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народная артистка РФ Лариса Долина призналась, что страдает от бессонницы из-за безумного графика.

Приходится пить валерьянку, боярышник, чтобы хоть немного поспать. Усталость накапливается, но никто об этом не должен знать, — заявила звезда в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.

Она добавила, что также задействована в спектакле, где играет сообщницу маньяка-убийцы. Она хотела отказаться от роли, чтобы не перегружаться, но не смогла, так как в силу характера никогда не бросает начатое.

Как писал NEWS.ru, продюсер и директор Долиной Илья Спицын не смог назвать размер её ежемесячной пенсии. Исполнительница не знает, какую сумму ей должно государство.