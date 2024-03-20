Лариса Долина едва не стала жертвой изнасилования Лариса Долина призналась, что в молодости ее чуть не изнасиловали в подъезде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лариса Долина

Лариса Долина в интервью YouTube-шоу «Ваша Наташа» призналась, что в молодости чуть не стала жертвой изнасилования. Певица рассказала, что это произошло в подъезде дома в Ереване. Знаменитость возвращалась домой и наткнулась на мужчину, который на нее напал. Ей помог сосед, прибежавший на крик.

Я вырвалась, начала орать на весь подъезд, сорвала голос, неделю петь не могла. Сверху прибежал сосед, с третьего этажа. Услышал мой крик, и этот сбежал сразу, — поделилась Долина.

Немногим ранее артистка пережила еще одно нападение. В том же подъезде она встретила незнакомца, который приставил к ней нож. По словам певицы, ей удалось вырваться и закрыться в квартире. Секунда промедления, и ранения были бы серьезные, добавила певица.

О случившемся Долина не рассказывала даже родителям. В интервью она также призналась, что однажды осталась без денег и голодала два дня.

Ранее Долина заявила, что общественности пора перестать критиковать артистов, которые посетили «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой. Звезда джаза сказала, что ее коллеги просто «ошиблись». При этом артистка подчеркнула, что проводить подобные мероприятия в период спецоперации неуместно и еще более неуместно транслировать подобное на широкую аудиторию.