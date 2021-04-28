Лана Дель Рей назвала дату выхода нового альбома

https://static.news.ru/photo/f63dee24-a832-11eb-a5f9-96000091f725_660.jpg Лана Дель Рей Фото: ImagePressAgency/face to face/Global look Press

Американская певица Лана Дель Рей поделилась с подписчиками в Instagram датой выхода нового альбома. Пластинка Blue Banisters («Голубые перила») выйдет 4 июля — в День независимости США.

В анонсе звезда опубликовала тот же снимок, что и для диска Rock Candy Sweet, выпуск которой запланирована на 1 июня. По словам исполнительницы, в нём она оспорит обвинения в «культурной апроприации и одобрении домашнего насилия». Порадует ли Дель Рей сразу с двумя премьерами или просто поменяет название нового сборника — неизвестно.

19 марта Лана Дель Рей презентовала альбом Chemtrails Over the Country Club. В январе юзеры заподозрили кумира в дискриминации цветного населения, так как для обложки она сфотографировалась только с белыми женщинами. Звезда парировала, что её друзья «живут в разных уголках мира, у них есть дети от самых разных людей».

Накануне поклонникам назвали дату выхода нового альбома Билли Айлиш, который получил название Happier than ever. Премьера состоится 30 июля 2021 года. Над созданием треков певица работала во время карантина.

Ранее Билли Айлиш создала новую страницу в социальной сети TikTok. Аккаунт называется @happierthanever — в честь композиции Happier Than Ever. Учётной записи меньше суток, но на звезду уже подписались 475 тысяч человек, а единственный 15-секундный ролик посмотрели 3,6 млн юзеров. Видео является тизером грядущего релиза. Микроблог уже получил синюю галочку верификации.