Лайма Вайкуле назвала хит «Ласкового мая» музыкой «для дебилов»

https://static.news.ru/photo/4fd5e7cc-c514-11eb-ae96-96000091f725_660.jpg Лайма Вайкуле Фото: laima_vaikule_official/instagam.com

Российская и латвийская исполнительница Лайма Вайкуле в эфире шоу «Музыкалити» резко негативно высказалась о песнях поп-группы «Ласковый май». По её словам, творчество коллектива — это музыка «для дебилов». Выпуск опубликовал YouTube-канал Gazgolder.

67-летняя певица стала гостьей очередного выпуска передачи Максима Галкина. Она оценила актуальное творчество молодых коллег, композиции которых постоянно попадают в чарты и становятся популярными в социальных сетях.

Вайкуле не понравились хиты, предложенные юмористом. Знаменитый трек из TikTok «Мальчик на девятке» она назвала слишком инфантильным и сравнила с фекалиями. Она провела параллель с творчеством «Ласкового мая». Ведущий уточнил у женщины, плох ли знаменитый коллектив.

Очень. «Белые розы» — для дебилов, понимаешь? Это тоже продаётся! <...> Мы же говорим о музыке! А аранжировки, а вообще всё? Это всё такое несчастное... Мы портим вкус слушателей, дети не должны такое слушать, — отметила Вайкуле.

В конце шоу певица не изменила своё мнение о нынешней эстраде и призвала родителей прививать современным детям хороший вкус.

Ранее российская исполнительница Анастасия Сланевская, известная как Слава, рассказала на YouTube-шоу «ДаДа-НетНет», что ей не нравятся музыканты Тимати и Егор Крид. По словам знаменитости, оба мужчины не являются достойными кандидатами на роль жениха, хотя и приняли участие в проекте «Холостяк». Звезда также оценила возможности певцов в постели.