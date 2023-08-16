Ладе Дэнс закрыли доступ к соцсетям из-за хейта и угроз поклонника-сталкера

Популярной российской певице Ладе Дэнс закрыли доступ к социальным сетям из-за волны обрушившегося на нее хейта, сообщает Telegram-канал SHOT. Кроме того, артистке стали поступать сообщения от отвергнутого поклонника-сталкера с угрозами убийства.

Как стало известно SHOT, Дэнс сейчас очень болезненно реагирует на негативные комментарии, в связи с чем, по рекомендации врачей, ее временно оградили от Сети. Продюсер певицы Сергей Пудовкин рассказал, что на данный момент 11 сообщений от злопыхателей, в том числе влюбленного в артистку сталкера, переданы в полицию для возбуждения уголовного дела по факту угрозы убийством.

Он добавил, что певице предстоит пройти трехмесячную программу реабилитации. По его словам, в ближайшее время артистка начнет выполнять небольшие физические упражнения, постепенно увеличивая нагрузку.